Gf Vip, Luca porta Nikita a letto: il momento romantico che però fa infuriare i fan

Nella casa del Gf Vip c'è chi pensa che Luca Onestini stia illudendo Nikita Pelizon con i suoi atteggiamenti. Viceversa, c'è anche chi pensa che sia quest'ultima a "esagerare"... Durante una delle ultime sere, Luca si è offerto di portare affettuosamente a letto la ragazza, tra abbracci e carezze.

Gf Vip, Luca e Nikita: cosa succede?

Un utente su Twitter, nel riportare la scena tra i due, ha scritto: «Ditemi voi se dopo questo Nikita non debba pensare che Luca abbia un'interesse nei suoi confronti. Un amico non fa queste cose, dai su». Un altro ancora ha scritto: «Come dicevate? Nikita si fa i film ? A me non sembrano film questi, anzi sembra molta realtà». Ormai, tra i due, la buonanotte è diventata un rituale di abbracci e coccole.

