Gf Vip, la dichiarazione d'amore di Alberto De Pisis a Edoardo: Donnamaria senza parole

Dopo la rottura tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la coppia più in vista della casa del Grande Fratello Vip 7, spunta un dettaglio riguardante Alberto De Pisis. Quest’ultimo negli ultimi giorni si è molto avvicinato a Donnamaria, arrivando addirittura a fargli una sorta di dichiarazione d’amore, confessando di avere una cotta per lui. Interessante è stata la reazione di Edoardo ma anche quella di Antonella, che della cosa ha parlato con Dana. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com