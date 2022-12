Gf Vip, l'ex di Antonella rivela un retroscena sulla storia: «Ha un atteggiamento di m***a!»

Al Gf Vip nei giorni scorsi sui social è comparso Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordalisi, che ha mostrato il momento esatto in cui ha fatto coprire il tatuaggio che aveva dedicato proprio alla ragazza. Nei commenti, in tanti hanno chiesto le motivazioni di questo gesto così plateale, e Chiofalo ha pubblicato un video ad hoc per spiegare il suo gesto. "Ho tolto il tatuaggio di Antonella perché non ci sto più insieme da tanto tempo e non ho un bel ricordo di lei. L'avete vista al Grande Fratello con Edoardo? Ha un atteggiamento di me**a! Con me era una cosa impossibile. Ci siamo lasciati da tanto e non aveva più senso tenermi il suo nome addosso" ha spiegato Francesco Chiofalo, ma non solo. Il ragazzo ha aggiunto che "Io mi tatuai il suo nome nella parte interna del polso destro, lei il mio verticale all'interno dell'avambraccio destro e non lo ha ancora coperto".

