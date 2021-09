GF Vip, è guerra fra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge: «Ci saranno seri provvedimenti»

Nella puntata in diretta del GF VIP si è discusso della frequentazione tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: i due sono ai ferri corti, cosa è successo Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- 'Io lascio, me ne vado', la decisione dopo la litigata nella notte tra Antinolfi e Soleil. Cosa è successo dopo la puntata del GF Vip