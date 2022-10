Gf Vip, Elenoire imita Nikita durante la notte: la reazione di Antonino, Cristina e Alberto

Al GF Vip, ha fatto discutere un momento di risate condiviso tra Elenoire Ferruzzi, Cristina Quaranta, Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese. I quattro, nella notte, sono scoppiati a ridere per colpa di Elenoire che ha cominciato a imitare Nikita e il suo modo di parlare. Cristina Quaranta ha infatti chiesto se la ragazza fosse straniera, perché il suo accento assomiglia a quello di chi ha vissuto per tanti anni all’estero. In rete non tutti hanno visto di buon grado le battute del gruppo. “Perc***no Nikita per come parla e quello che fa, e scherzano sul fatto che lei sia così perché è rimasta sotto dalle droghe. Questa gente non ha imparato nulla e continuerà sempre a giudicare in branco chi è diverso” ha scritto un utente. “Sul come parla hanno ragione. Non capisco perché deve fare la mezza straniera [...] Sulle droghe non dicono niente" ha scritto un altro utente. Photo Credits: per gentile cncessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music: “Summer” from Bensound.com

