Gf Vip, riavvicinamento tra Edoardo e Antonino? Ecco cosa è accaduto nella camera da letto

Dopo le ultime accese discussioni, tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese sembrava essere sceso il gelo al Gf Vip. I due, seppur conviventi nella stessa casa, cercavano di evitarsi con indifferenza. Oggi però forse qualcosa è cambiato: in un video che circola in rete, si vede Edoardo Donnamaria entrare nella camera dove Giaele e Antonino erano già a letto, per offrire a Giaele un pezzo di pizza. A quel punto Edoardo ha chiesto ad Antonino: «Vuoi che ti rimbocco le coperte? Dai che te la sistemo per bene». Su Twitter un utente ha scritto: «Ma hanno fatto pace? Sarei contentissima! A me piacciono tutti e due».

Gf Vip, pace fatta tra Antonino ed Edoardo?

«Anche prima in cucina Edoardo ha dato una pacca sulla spalla ad Antonino e non capivo se si fosse sbagliato o meno. poi vedo questa interazione e penso che la regia ci ha fatto perdere qualcosa» ha specificato qualcun altro.

