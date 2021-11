GF Vip, concorrenti costretti a fare il tampone per il Covid: cosa è successo?

I concorrenti del Gf Vip si sono sottoposti ancora una volta ad un tampone molecolare per verificare l’assenza del Covid-19 dalla casa più spiata d’Italia. È successo in questi giorni, in seguito all’ultima puntata. Ma per quale motivo sono stati costretti a farlo?

Gf Vip, l'accusa del fratello di Gianmaria Antinolfi: «Sophie è attratta da Soleil»

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, l'accusa del fratello di Gianmaria Antinolfi:... TELEVISIONE Gf Vip, Nicola Pisu a Miriana Trevisan: «Meriti un uomo che ti... GF VIP Gf Vip, Lulù chiama Bortuzzo «motherfu**er» e la... CANALE 5 Gf Vip, Giucas Casella riabbraccia la cagnolina Nina e si commuove:... CANALE 5 Gf Vip, Alex Belli: «Non riesco a stare lontano da... GF VIP Giucas Casella taglia i capelli a Francesca Cipriani, lei va fuori di... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Come si sa i vipponi vivono in una vera e propria bolla creata nel loft di Cinecittà. La scorsa puntata però ha varcato la porta rossa Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro per fare una sorpresa alla concorrente. Così come era già successo quando ci fu il confronto tra Alex belli e delia duran oppure quando è entrato per qualche giorno il fidanzato di Francesca Cipriani, anche ora i vip hanno dovuto sottoporsi a un tampone per verificare che nessuno avesse contratto il Covid.

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Jessica sta male, urla e pianti: cosa è successo alla concorrente e come sta ora. La decisione della produzione