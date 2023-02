Gf vip, la frase di Attilio Romita contro Oriana Marzoli. Verranno presi provvedimenti?

I seguaci dell'attuale edizione del GF Vip si stanno lamentando sui social per una frase pronunciata nelle ultime ore da Attilio Romita. L'episodio è avvenuto nella camera da letto degli uomini, dove Daniele, Antonino, Andrea e Attilio stavano pensando a un modo per far parlare tra loro Daniele e Oriana. I due si piacciono ma Daniele sembra voler evitare con tutte le sue forze un ulteriore coinvolgimento con la ragazza. Per gli altri coinquilini la coppia dovrebbe finalmente chiarirsi una volta per tutte su ciò che è accaduto nelle ultime settimane. Attilio ha proposto la sua idea ad Antonino, dicendo: "Noi ci mettiamo qua nel corridoio, lui le dice "senti ti voglio parlare senza telecamera" e appena è buio quando entra le saltiamo addosso". La frase, seppur pronunciata con toni scherzosi, non è affatto piaciuta e adesso in tanti si chiedono se verranno presi provvedimenti. Photo: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com