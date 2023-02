Gf Vip, «io l'ho sentita»: Antonino Spinalbese ammutolisce Nicole Murgia riguardo le parole dette da Oriana Marzoli

Antonino Spinalbese e Nicole Murgia si sono messi a parlare di quanto successo durante l'ultima puntata del Gf Vip in diretta su Canale 5. Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello hanno deciso di punire i comportamenti degli inquilini dimezzando loro il budget della spesa, ma non solo.

La Murgia ha ritenuto l'atteggiamento della produzione nei confronti di Oriana Marzoli esagerato, spiegando di non averla mai sentita dire certe cose. Antonino l'ha subito interrotta, dicendo: "Io sì, l'ho sentita". Oriana è stata infatti ampiamente ripresa per le sue affermazioni e il suo modo di interagire con le altre donne della casa, nonostante continui a sostenere di non aver mai detto certe cose.

