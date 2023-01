GF VIP, Antonino guarda preoccupato Giaele farsi la doccia

Al Grande Fratello Vip torna l’argomento del peso dei concorrenti quando Antonino Spinalbese ha guardato Giaele che si faceva la doccia, notando il forte dimagrimento della concorrente, probabilmente a causa stress. L’hair stylist le ha fatto notare la cosa sinceramente preoccupato, tanto che lei stessa ha finito per svelare il suo vero peso. Nella casa c’è davvero un problema di stress? Cosa sta accadendo davvero alla De Donà? Soltanto un momento difficile? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com