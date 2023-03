Gf Vip, Antonella Fiordelisi rifiuta Edoardio Donnamaria: cosa è successo durante la notte

Dopo la conclusione dell'ultima puntata del GF Vip, Edoardo Donnamaria, forse galvanizzato dall'atmosfera vissuta nella serata, ha deciso di tentare la fortuna cercando di raggiungere Antonella a letto, durante la notte. Tuttavia, la concorrente ha sorpreso tutti mostrando una reazione del tutto inaspettata, per certi versi diversa da quella che si sarebbe potuta immaginare in una tale circostanza. Questo episodio ha lasciato molti spettatori a bocca aperta e ha fatto nascere numerose ipotesi sulle dinamiche del rapporto tra i due protagonisti. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Elevate” from Bensound.com

