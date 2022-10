GF VIP, Antonella Fiordelisi contro Gegia: «Io non dimentico quello che avete fatto a Marco»

La puntata del lunedì sera del GF Vip ha affrontato l’abbandono improvviso di Marco Bellavia. Due eliminazioni non sono però bastate per far comprendere a tutti la gravità di quanto accaduto. Qualcuno, purtroppo, ha fatto fatica a capire il peso delle proprie parole: Gegia è stata una di questi ma è riuscita ad evitare l’eliminazione al televoto flash aperto da Alfonso Signorini. Dopo la puntata, Antonella è sembrata molto arrabbiata nei confronti di Gegia, che è riuscita non solo a fare quello che ha fatto, ma a piangere e disperarsi per la squalifica di Giovanni Ciacci, senza invece mostrare alcun tipo di compassione verso Marco Bellavia. Antonella ha così promesso “vendetta”: “io non dimentico tutte le cose che hanno fatto a Marco, anche se alcuni sono pentiti, altri no. Quindi inizierò da quelli strafottenti, come Gegia” Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy music: “Dreams” from Bensound.com