Al Grande Fratello Vip, Amedeo Goria allunga le mani verso Ainett Stephens. A sgridare il giornalista è stata Manila Nazzaro, che passando accanto al loro letto ha tentato di farlo smettere una volta per tutte.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

