Gf Vip, Amaurys scatena la sua ira contro Charlie Gnocchi: tutti preoccupati gridano 'Amaurys no'

Momenti di paura al Grande Fratello Vip, dove nella notte Amaurys Perez ha cominciato a sbroccare contro Charlie Gnocchi facendo spaventare in maniera incredibile tutti gli altri concorrenti. Mentre un gruppetto di vipponi era tranquillamente fuori a parlare, infatti, dall’interno della casa sono partite delle urla tra l’ex pallanuotista cubano e lo speaker radiofonico. Parole veramente grosse, per una reazione esagerata da parte di Amaurys che ha terrorizzato Antonino Spinalbese. Uno scontro tra titani alle tre di notte che potrebbe costare caro all’ex concorrente di Ballando con le Stelle. Ma cosa avrà mai fatto scatenare la sua ira? Cosa gli avrà mai detto Charlie? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com