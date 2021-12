GF Vip, Soleil Sorge bacia Alex Belli e poi lo gela: «Bacio finto come sei stato tu con me». Ecco cosa è successo

Furioso lite tra Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip: i due danno vita a una sceneggiata estremamente furiosa, dovuta alla volontà dell’attore di lasciare il reality show di casa Mediaset. L'influencer ha baciato l'attore davanti a tutti con molta passione ma poi si è fermata e lo ha gelato con parole di ghiaccio.

Soleil bacia Alex Belli, lite furiosa tra i due

Alex Belli attende ora di ricevere nuove notizie su sua moglie Delia, paparazzata nei giorni scorsi in compagnia di un misterioso uomo. Gli scatti gli sono stati mostrati da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del reality. «Delia devi farmi vedere ben altro per ingelosirmi», erano state le parole di risposta dell'attore.

Sia Belli che Soleil hanno, in quell'occasione, messo in dubbio la veridicità delle foto di Delia e del suo amante: secondo i due si tratterebbe infatti di fake gossip, qualcosa di totalmente diverso dalla loro storia «d'amore».

Soleil da un bacio ad Alex ma lo gela: "Lo senti questo? È falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me?"#GFVIP pic.twitter.com/i7utWzxFZM — Roberto Mallò (@robymallo) December 13, 2021

