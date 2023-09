Gf, l'indovinello “tocca o non tocca” lanciato Paolo Masella sta facendo impazzire i concorrenti del reality: la soluzione del gioco

Nella casa del Gf, il concorrente Paolo Masella ha posto un indovinello agli altri concorrenti e in queste ore, soprattutto Samira Lui, stanno cercando di risolverlo.

Il gioco sta facendo impazzire gli inquilini. Il grattacapo consiste nel dire alcune parole specificando se “toccano e non toccano”: l'altra persona deve capire il motivo per cui queste "toccano" o "non toccano", insomma che cosa le lega.

Gf, Paolo Masella e l'indovinello che fa impazzire i "colleghi"

I fan delle trasmissioni Mediaset ricordano bene che lo stesso indovinello era stato posto ad alcuni allievi di Amici21: la soluzione è nascosta nelle labbra, che si toccano oppure no quando pronunciano determinate parole.

Come ha spiegato un utente sui social, infatti: "Le parole che toccano sono quelle che contengono una consonante bilabiale".

