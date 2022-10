Franco Gatti, l'ultima apparizione in tv: il suo pianto a Domenica In ricordando la carriera

Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri, si è spento a Genova all’età di 80 anni. È stata la famiglia stessa e i componenti della band a dare la triste notizia. Una delle sue ultime apparizioni tv risale al 2021, quando fu ospite da Mara Venier a Domenica In. Franco in quell’occasione si commosse nel ricordare la splendida carriera dei Ricchi e Poveri, persino Mara apparve visibilmente commossa. Immediatamente gli altri membri della band corsero ad abbracciarlo, in un gesto di visibile affetto e commozione per ciò che insieme hanno condiviso: successi, gioie e anche qualche dolore. Nella sua vita, infatti, Franco Gatti ha dovuto fare i conti con un dolore ancora più grande, quello per la perdita del figlio Alessio, scomparso a soli 23 anni. Il dolore mai superato del tutto lo portò negli ultimi anni ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dai Ricchi e Poveri.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

