Eurovision Song Contest: annunciate le 7 città del Regno Unito candidate per il 2023

BBC ed EBU annunciano la lista delle sette città ufficialmente candidate ad accogliere l’‘Eurovision Song Contest 2023’. Come già comunicato, infatti, sarà il Regno Unito a ospitare la kermesse in sostituzione dell’Ucraina, vincitrice a Torino 2022. In corsa per ESC2023 sono: Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle e Sheffield. “Vorremmo ringraziare tutte le città e le regioni che hanno presentato offerte – dichiara Kate Phillips della BBC nella nota di ESC online – Abbiamo sette città fantastiche che porteremo al prossimo round”. Secondo quanto comunicato dalla BBC, sono stati venti i centri del Regno Unito che si sono fatti avanti ma solo sette hanno mostrato di avere le caratteristiche necessarie per ospitare la manifestazione. La decisione definitiva è prevista per l’autunno sulla base di un punteggio di valutazione concordato da EBU e BBC. Foto Kikapress - EBU / Music: «Perception» from Bensound.com