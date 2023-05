Eurovision 2023, Mara Maionchi: «Marco Mengoni? Era formidabile a ‘X Factor’ e oggi ancora di più»

Motori caldi per Eurovision Song Contest 2023, che vedrà alternarsi alla Liverpool Arena 37 nazioni. Tre gli appuntamenti in tv. le due semifinali del 9 e 11 maggio su Rai 2 (alle 21, precedute da due anteprime alle 20.15) e la finale di sabato 13 maggio su Rai 1 (alle 20.40). Al commento la coppia formata da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, entrambi emozionati all’idea di volare nella città dei Beatles. L’Italia è rappresentata da Marco Mengoni, artista che Mara ha visto vincere a X Factor in un’edizione da giurata. “La sua nascita già faceva intravedere un grande prosieguo – ricorda – Perché il ragazzo era eccezionale […] Era veramente formidabile – prosegue – come è rimasto formidabile anzi è migliorato, perché l’esperienza aiuta a migliorare. Mi fa molto piacere averlo visto appena nato e vederlo adesso che è un’artista europeo, e speriamo presto anche mondiale”. Foto Corinne Cumming / EBU - Foto da Uffici Stamp - Kikapress / Music: Korben