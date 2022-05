Eurovision Song Contest, i commenti di Mahmood & Blanco dopo le prove: «Siamo qui per divertirci»

Al PalaOlimpico di Torino sono in corso le prove per tutti i partecipanti all’Eurovision Song Contest 2022. Sabato 7 maggio sul palco si sono esibiti Mahmood & Blanco che, insieme a Michelangelo al pianoforte, hanno provato ‘Brividi’. Seconda volta per l’artista di ‘Soldi’ e debutto per Blanco all’ESC. “Essere all’Eurovision in coppia è un’esperienza completamente diversa – osserva Mahmood – Sto imparando cose diverse, come condividere le emozioni sul palco.

La volta scorsa tutto era concertarlo su di me, meglio quest'anno". "Penso che il modo migliore di vivere questa esperienza sia affrontarla nel modo più libero", racconta ancora Mahmood. "Non sentiamo la pressione, in verità – continua Blanco – Io e Ale siamo qui per divertirci".

