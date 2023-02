Sanremo 2023, Elodie anima la notte in discoteca in nero super sexy

(Adnkronos) - Capelli lisci e sciolti, fasciata da un abito nero super sexy e con uno scollo geometrico davanti. Così è apparsa Elodie alla festa in suo onore a Villa Noseda a Sanremo. La cantante, in gara a Sanremo con il brano ‘Due’, ha animato la domenica notte sanremese in una serata che ha visto un folto parterre di ospiti, tra colleghi cantanti, giornalisti, addetti ai lavori del mondo festivaliero. Tra questi Leo Gassmann, Madame, Dardust, Salmo, Lazza, Sethu, Mr Rain.