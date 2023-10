Elodie tra il clubtake Red Light, il tour e uno speciale tv: «Il corpo femminile è un manifesto»

‘Red Light’ è il nuovo progetto discografico di Elodie, un clubtake che arriva a sorpresa venerdì 6 ottobre. Sette brani, con la supervisione produttiva di Dardust, che hanno un intento ben preciso e lo svela la stessa artista: far ballare fino allo sfinimento. Programmaticamente liberatorio, dunque, ma anche impegnato nella sua attitudine e nel suo impegno inclusivo. In perfetta coerenza con quel “sono orgogliosamente e fieramente femminista” che la cantante dichiara con voce ben marcata in conferenza. “È evidente che ci sia un problema importante. Quest’estate è stata molto brutta per noi donne, tutte, e anche per gli uomini. Per chi ha la sensibilità di capire che c’è qualcosa che veramente è brutto e brutale. Ed è qualcosa di misogino che non bisognerebbe mai giustificare in nessun modo. Adesso più che mai dovremmo metterci tutti in discussione e pensare, nella vita, a quante volte abbiamo avuto dei gesti sessisti, noi donne in primis. Perché la vittima spesso si fa convincere dal carnefice, cosa che succede già in famiglia, quando ti si fa credere che devi essere forte, devo stare attenta e avere la testa sulle spalle. Questo è vero sicuramente, nella vita bisogna essere lucidi per quanto è possibile, ma bisognerebbe non aver paura. È questo il problema e serve parlarne, sensibilizzare l’uomo che dovrebbe darci una mano in questo momento. Non dobbiamo noi avere paura di uscire, paura di mostrarci per che quello che siamo… paure, sempre paure. In questo momento c’è uno scontro e il corpo femminile è un manifesto”. Illustrazione di Milo Manara – Foto The Morelli Brothers / Prandoni da Ufficio Stampa