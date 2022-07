La "professoressa" del corsivo rifiuta il "Grande Fratello Vip": «Ecco cosa è successo»

Mistero svelato. Per qualche ora sui social si dibatteva sulla notizia della settimana: la professoressa del corsivo al Grande Fratello Vip. Ma è proprio Elisa Esposito a chiarire i dubbi: «Ho rifiutato io di partecipare alla prossima edizione dello show». Secondo alcuni rumors, infatti, la ragazza sarebbe stata eliminata dal casting dopo lo "spoiler" del contatto con gli autori del reality. Per questo la tiktoker, diventata famosa per il suo modo curioso di parlare, si è vista chiudere le porte della tv. Elisa Esposito, seguita da milioni di utenti su TikTok, è voluta intervenire sulla questione smentendo la cancellazione del suo nome dalla lista dei prossimi concorrenti della settima edizione del GfVip. «Non voglio che escano notizie false, non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato ma perché sono stata io a rifiutare. Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no». La Esposito, a sorpresa, rifiuta di fare il grande salto nel piccolo schermo: «Non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono».

