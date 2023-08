È morto William Friedkin, il regista dell'"Esorcista"

Il successo mondiale con "L'esorcista"

William Friedkin, che ha vinto l'Oscar per la regia di The French Connection, ha ottenuto una nomination per The Exorcist e ha anche diretto The Boys in the Band, To Live and Die in LA, Rules of Engagement e altri, è morto oggi a Los Angeles. Aveva 87 anni."L'esorcista" (The Exorcist) nel 1973 ha segnato un punto importante nella storia del cinema . E con questa direzione Friedkin ha raggiunto un livello ancora più elevato di considerazione tanto da trasformare la pellicola in un vero e proprio cult-movie. Basato sul romanzo di William Peter Blatty, il film ha esplorato temi di possessione demoniaca e lotta tra il bene e il male. "L'esorcista" ha generato un fenomeno culturale, spaventando e affascinando il pubblico di tutto il mondo. Il film è stato candidato a dieci Premi Oscar, tra cui, appunto, quello di Miglior Regista.