Donnalisi, la gaffe di Antonella Fiordelisi alla domanda di Edoardo Donnamaria: lui senza parole

I Donnalisi hanno assistito al concerto di Alfa in programma lo scorso 12 aprile al Largo Venue di Roma. Tuttavia, poco prima che l'evento cominciasse, Antonella ha fatto una piccola gaffe proprio riguardo all'artista genovese. Un suo commento ha lasciato esterrefatto Edoardo, che ha reagito postando un breve video sui social. Ma cosa avrà mai potuto dire di sbagliato la Fiordelisi? E, soprattutto, cosa c’entra Alfa? Andiamo a vedere insieme cosa è successo. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MkDB