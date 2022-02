Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022: «Siamo noi le più spudorate del Festival»

Debutto a Sanremo per Ditonellapiaga, che parte per la riviera a pochi giorni dalla pubblicazione dell’EP ‘Camouflage’. Insieme a lei, sul palco dell’Ariston, c’è Donatella Rettore, coinvolta da BMG Italy sulle note di ‘Chimica.’ “Siamo le più spudorate del Festival”, affermano Ditonellapiaga e Rettore. Ma quello tra le due artiste è anche un incontro generazionale che mette al centro la libertà e il femminile. “Vorrei che il nostro incontro serva perché i giovani in questo periodo hanno perso due anni fondamentali di vita. Ma glieli vogliamo ridare? – si scalda Donatella – Non so se basta un pezzo all’Ariston, ma vogliano dare un guizzo di spensieratezza, di ingenuità e di divertimento”. “Quella di Rettore e della sua generazione è un’eredità che accolgo volentieri – conclude Ditonellapiaga – Dobbiamo lottare, ma stiamo lottando tutte insieme. Non viviamo di competizione per vincere un posto”.

