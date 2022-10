Damiano dei Maneskin domenica in Curva Sud a tifare Roma in incognito con mascherina e cappello

Damiano dei Maneskin in domenica sera in Curva Sud per tifare i giallorossi in Roma-Napoli, in incognito con mascherina e cappello per non farsi riconoscere. Ha visto tutta la partita e cantato l'inno di Venditti. Come Daniele De Rossi, che un paio di anni fa andò al derby completamente travestito, Damiano ha cercato di rimanere in incognito il più possibile. (Francesco Balzani)