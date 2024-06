Da Vicino Nessuno È Normale, top e flop: Cattelan e la gaffe sul matrimonio, Arisa fa piangere

L'ultima puntata di "Da Vicino Nessuno È Normale" ha regalato al pubblico una miscela di emozioni contrastanti, dall'ilarità alla commozione, dall'imbarazzo alla tensione. Le gaffe di Alessandro Cattelan Il conduttore Alessandro Cattelan, infatti, si è abbandonato a qualche piccola gaffe. In particolare, è stato messo in difficoltà quando Diletta Leotta, ospite della puntata, gli ha chiesto la data del suo matrimonio, tanto che è stato costretto a togliersi l'anello per controllare, poiché non la ricordava Poco dopo, con l’arrivo dell’attesissimo duo Paola e Chiara, Cattelan è stato protagonista di un secondo siparietto imbarazzante. La sua confusione non è passata inosservata, ha fatto fatica a seguire i discorsi delle sue ospiti tanto da arrivare a chiedere al pubblico di dimenticare quel momento della serata. La voce di Arisa e l'emozione degli sposi Arisa, invece, con la sua sensibilità e la sua voce straordinaria, ha fatto una sorpresa ad una coppia di neo sposi. L’artista ha difatti raggiunto Emanuela e Salem per cantare per loro “Meraviglioso Amore Mio”: è stato praticamente impossibile per la sposa non commuoversi. Photo credits: Kikapress, Music by Korben MKdB