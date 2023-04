Cosa è successo dopo la finale del GfVip, la mamma di Edoardo Tavassi insulta gli autori

Subito dopo la fine del GF VIP , in cui è stata incorona Nikita Pelizon come vincitrice assoluta di questa discussa edizione, sui social è comparso un video girato da Guendalina Tavassi, presente in studio insieme alla sua famiglia per sostenere suo fratello Edoardo, in gara fino alla fine. Nel video, si vede la mamma di Edoardo e Guendalina prendersela con autori e registi del programma, immediatamente dopo la fine della diretta: "Inquadrali, ecco la regia di m***a!" ha affermato mamma Emanuela a pieni polmoni. Secondo la donna, infatti, la regia del reality si sarebbe concentrata in troppe occasioni su fatti poco rilevanti, come "Alberto che dorme e tutti gli altri intorno" ed episodi simili. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com