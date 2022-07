Fan in lacrime per Michele Bravi a Treviso, lui ironizza: «Lo so, non scrivo canzoni allegre»

Sold out sulle mura di Treviso per Michele Bravi che ha portato sul palco uno spettacolo irriverente fatto di simpatia, dolcezza e anche irriverenza. Ha giocato con i presenti "sfidando" anche le stelle e rivelando qualche aneddoto su quella sua fama legata a TikTok. Qualcuno si è anche sentito male durante il concerto, complica il forte caldo e la ressa sotto palco. Impossibile per molti nascondere l'emozione. Soprattutto sulle prime file. Tanto che lo stesso Bravi ha ironizzato dicendo ad una fan disperata: «Lo so, non sono famoso per fare canzoni allegre».

Le Mura di Treviso hanno iniziato a popolarsi già dalla mattina di martedì 26 luglio per Michele Bravi. Principalmente giovani ma anche persone d’ogni età si sono guadagnate la transenna e le prime file del Palco San Marco in attesa del proprio idolo che di lì a qualche ora avrebbe regalato a Suoni di Marca un concerto per piano e voce, accompagnato dal Maestro Andrea Manzoni.