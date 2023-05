Chiara Ferragni, compleanno nella location super esclusiva: quanto costa una cena. Non è come pensi

In occasione del suo 36º compleanno, Chiara Ferragni ha scelto di festeggiare in una località estremamente esclusiva sul pittoresco Lago di Como, insieme a tutti i suoi affetti più cari, alla sua famiglia e ovviamente a Fedez, Leone e Vittoria. Tuttavia, ci chiediamo: qual è il costo di un pranzo in questo luogo? Scopriamolo insieme! E andiamo a vedere che, alla fine, non è nemmeno così costoso ed esclusivo come si è portati a pensare…

Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Gaffe di Chiara Ferragni sulla data di nascita? L'errore che alcuni utenti hanno notato: qual è la verità?