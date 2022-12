Chiara Ferragni "casalinga" risponde alle critiche: «Sono una mamma, metto a posto anche io...»

Anche gli influencer nel loro piccolo si... Tanto piccola, dal punto di vista dei followers, non è ma in quanto ad "arrabbiarsi" Chiara Ferragni non ha nulla da invidiare alle formiche raccontante anni fa in libreria da Gino & Michele. La stilista ha risposto alle critiche social sulle accuse di "poca operatività" in casa: «Non faccio niente in casa? Come tutte le mamme non impiegate anche io lavoro tutti i giorni per i miei figli, quindi...shut up! (silenzio! ndr)» (Video TikTok Chiara Ferragni)