Diana Del Bufalo "sposa" Cesare Cremonini: “Da noi…a ruota libera” realizza il suo sogno in diretta

Diana Del Bufalo, ospite di Francesca Fialdini a “Da noi…a ruota libera”, realizza il suo sogno in diretta: "sposare" Cesare Cremonini, il suo idolo!

Durante il gioco “Una sposa per 7”, l’attrice deve scegliere con chi potersi "sposare". Tra i figuranti compaiono le maschere di Gerry Scotti, Cesare Cremonini, Leonardo di Caprio, Achille Lauro, Rudy Zerbi, Giampiero Mughini e Fabio Fazio. Per Diana Del Bufalo la scelta si rivela semplicissima: Cesare Cremonini. Indossando un velo da sposa, esce simpaticamente con lui dallo studio tra petali rosa e sulle note della marcia nuziale. Il programma ieri ha registrato il record stagionale in ascolto medio conquistando 2.323.000 spettatori, pari al 17,20% di share, con picchi del 19,35% di share e di 2.856.000 spettatori.(RaiPlay)