Carolyn Smith a Domenica In, la battaglia contro il tumore: «Sono stanca. Stavolta è stato devastante. Spero che questa cura funzioni»

Il racconto della battaglia contro il tumore di Carolyn Smith a Domenica In: «Mi auguro che trovano almeno questa cura per me, io sono forte, però sono veramente stanca, sia psicologicamente che fisicamente, perchè devo andare avanti e non devo fare vedere mai a nessuno che sto cedendo. Questa volta quando mi hanno detto ‘di nuovo’, è stato devastante, ho avuto attacchi di panico, che non ho mai avuto in vita mia. Mi faceva paura più questa cosa che mi stava passando per la mente»