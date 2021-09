Nell'hotel che ospita Can Yaman c'è stato un vero e proprio assedio dei fan per l'attore turco. Yaman ha partecipato a una cerimonia per ritirare il premio come personaggio televisivo dell'anno del Filming Italy Best Movie Award.

Can Yaman, addio a Diletta Leotta: a Venezia l'attore sorride felice con Moran Atias