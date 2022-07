Blanco a Roma, Brividi con il papà sul palco: cosa è successo

Blanco, un vero leone da palcoscenico. Ieri, 27 luglio, il giovane cantante si è esibito all'Ippodromo delle Capannelle, a Roma davanti a 30 mila persone. Tanti i momenti emozionanti, ma quello che più è rimasto nel cuore dei fan è stato quello papà-figlio, quando Blanco ha chiesto al padre di salire sul palco.

Il papà, fan numero uno

«Adesso voglio sul palco una delle persone più importanti della mia vita, mio papà. Colui che c'è sempre stato, che dall'inizio ha sempre creduto in me. Dove sei papà?», ha detto Blanco chiedendo di fare un grosso applauso per il papà, nato a Roma. Motivo per cui -come ha ripetuto più volte durante il concerto - Blanco considera questa città come la sua seconda casa.

E sulle prime note del brano Notti in Bianco, abbraccia il papà Giovanni e incanta tutti. Papà e figlio si lasciano andare tra abbracci e carezze emozionando tutto il pubblico. Poi Giovanni, emotivamente provato di fronte alla vista di 30 mila persone, da un bacio al figlio, saluta il pubblico e si allontana dal palco.

Un momento che rimarrà per sempre nei cuori di tutti i fan. Il video poi ha fatto il giro del web, ricevendo tanti commenti da parte degli utenti: «Che emozione!».

La seconda tappa a Roma

Niente può fermare Blanchito. Il giovane cantante si è scatenato, conquistando tutti. I fan in delirio, arrivati al Rock in Rome sin dalle prime ore del mattino, lo hanno accolto a braccia aperte. Un concerto che ha lasciato il segno e che oggi si ripeterà con una seconda data nuovamente all'Ippodromo delle Capannelle.