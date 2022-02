“Bello Bello” è il nuovo tormentone di Italia's Got Talent

Federico Martelli sbaraglia la concorrenza e ieri sera, nella terza puntata di Italia’s Got Talent (ogni mercoledì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand; il martedì in chiaro su TV8), ha conquistato un posto in finale con la sua canzone-tormentone dedicata ai datori di lavoro e al loro sentirsi sempre superiori. Bastano poche strofe e un ritornello accattivante per conquistare tutto lo studio e scatenare i giudici. Immagini concesse da Sky. Italia's Got Talent è ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, in chiaro ogni martedì in prima serata su TV8. https://www.italiasgottalent.it/