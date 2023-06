Beautiful, Steffy lascia la soap? «La convivenza protratta può diventare difficile»

L'attrice Jacqueline MacInnes Wood, interprete di Steffy nella soap opera Beautiful, ha rilasciato alcune interviste in cui ha parlato della sua esperienza nella serie Nonostante interpreti il personaggio di Steffy da ben 15 anni, ha dichiarato di non aver mai pensato di lasciare la soap, anche se ammette che "la convivenza prolungata può diventare difficile". Jacqueline è molto felice e grata di interpretare Steffy, considerando l'opportunità professionale che le è stata data Attualmente, nella trama della soap opera, Steffy sta vivendo un dramma in quanto suo marito Finn è stato ucciso da un colpo di pistola sparato da Sheila. Nella vita reale, Jacqueline MacInnes Wood è in attesa del suo quarto figlio, che nascerà ad agosto. La sua famiglia conta già tre maschietti, avuti dal matrimonio con Elan Ruspoli, un agente cinematografico di origini romane. Photo Credits: Kikapress Music: Korben

