Arisa vince Ballando con le Stelle e si commuove: «Nessuno pensava ce l'avrei fatta»

Arisa vince Ballando con le Stelle 2021. La coppia formata dalla cantante lucana e Vito Coppola alzano la coppa del talent condotto da Milly Carlucci battendo di una manciata di voti Bianca Gaiscogne e Simone Di Pasquale. «Io non me lo aspettavo. Il primo giorno che sono entrata qua dentro non se lo aspettava nessuno, neanche della mia famiglia. Grazie alle persone che mi hanno fatto compagnia in questo viaggio, grazie ai vecchi amici e ai nuovi». Emozionata Arisa sale sul podio. Il direttore artistico di ballando aggiunge due parole: «Il ballo è anche l'arte dell'onestà e Arisa si è sempre messa in gioco per quello che è, brava lei e bravo il suo maestro». (video da RaiPlay.it)