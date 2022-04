Mentre Stefano De Martino è impegnato a vestire i panni di giudice al Serale di Amici Maria De Filippi, non si ferma il gossip che lo vede vicino alla sua ex moglie Belen Rodriguez, che ricorda i tempi in cui "tornava la notte"... Photo Credits: Red Communications, Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress Music: "Funday" from Bensound.com