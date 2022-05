Amber Heard, dichiarazioni bomba contro Johnny Depp: ecco cosa ha affermato tra le lacrime

Johnny Depp è uno degli attori più affascinanti di Hollywood, amato dal pubblico a livello internazionale e fino a poco tempo fa da sua moglie, anzi ex, Amber Heard. Il loro amore sembra essere arrivato al capolinea e c'è di più: i due sono finiti in tribunale. E' di pochi giorni fa la notizia che riporta la dichiarazione dell'attrice hollywoodiana nei confronti del marito: avrebbe alzato più di una volta le mani su di lei. FOTO:@KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

