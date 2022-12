Addio a Kirstie Alley, attrice di Cheers e Senti chi parla

È morta a 71 anni Kirstie Alley, attrice famosa per il ruolo di Rebecca nella serie tv "Cheers" dal 1987 al 1993, con cui vinse anche un Emmy Award e un Golden Globe, e per i film della saga "Senti chi parla" con John Travolta. É scomparsa dopo una battaglia contro un cancro scoperto solo di recente, ha fatto sapere la famiglia in un comunicato condiviso sui social.

I figli True e Lillie Parker hanno detto che è morta "circondata dalla sua famiglia": "Ha combattuto con grande forza, lasciandoci con la certezza della sua infinita gioia di vivere" hanno scritto sui social, ricordando la sua passione per loro, per i nipoti e i suoi tanti animali. L'attrice americana era nata a Wichita, in Kansas, nel 1951. John Travolta, con cui fece coppia nei divertenti "Senti chi parla", l'ha ricordata con affetto su instagram. "Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti amo Kirstie. So che ci rivedremo".