Lasciano il cane in auto (con 30 gradi) e vanno al mare: il video del salvataggio. Proprietari denunciati

Hanno lasciato il cane in auto e sono andati in spiaggia. Il tutto in una calda giornata estiva. A trovare l'animale è stato il dipartimento di polizia di New Smyrna Beach, in Florida, che ha condiviso il video del salvataggio su Facebook. Nelle immagini, realizzate verso le 15.30, si vede l’animale ansimare pesantemente e gli agenti versare dell'acqua con una bottiglietta attraverso il poco spazio del finestrino lasciato poco abbassato.

Secondo la polizia, «i finestrini erano leggermente abbassati e all'interno non era rimasta acqua per il cane».

La temperatura esterna in quel momento era di 31 gradi senza copertura nuvolosa, il che significa che la temperatura all'interno del veicolo era probabilmente di 37 gradi o più».



Dopo il salvataggio, il cane è stato trasportato alla Southeast Volusia Humane Society e i proprietari sono stati denunciati: "Non lasciare mai un animale o un bambino da solo all'interno di un veicolo, anche per un breve periodo. Potrebbe essere mortale. Ringraziamo la persona che si è accorta del cane nell'auto e ha segnalato l'accaduto per consentirci di aiutarlo», scrive la polizia su Facebook.