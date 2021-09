Valentina Vignali, prima la scomparsa del cane, poi i ladri: «Per me c'è un collegamento»

Valentina Vignali ha perso il suo cane, Muffin, un golden retriever di taglia grande ma dopo il danno è arrivata anche la beffa. Ad aggiungersi al dolore della scomparsa del migliore amico a quattro zampe arriva ora anche la notizia dell'arrivo dei ladri nella sua abitazione.

Valentina Vignali, l'appello per la scomparsa del cane Muffin

Muffin, come racconta la Vignali, si è smarrito verso le 21.30 del 22 settembre nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino (Roma). «Muffin dove sei? Ne hai combinata un’altra delle tue», ha scritto la cestista in un post Instagram. «Stavolta ci stai facendo preoccupare tantissimo. Ti sto pensando così forte che ti troveremo, te lo prometto, ma tu aiutaci, abbiamo bisogno di te. Non vedo l’ora di riabbracciarti e di vederti sorridere come fai qui», ha aggiunto.

Le ricerche di Muffin, un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, «dolcissimo e giocherellone», che pesa quasi 40 kg, sono andate avanti per tutta la notte della sua scomparsa ma senza il finale sperato.

Il ritrovamento

«Hanno trovato Muffin», con queste parole piene di gioia Valentina Vignali ha annunciato nelle sue Instagram stories il ritrovamento di Muffin. «Io sono talmente felice che passa tutta la rabbia, non me ne frega niente nemmeno dei ladri», dice ai suoi followers ringraziando quanti hanno offerto il loro aiuto nelle ricerche. «Alcuni signori lo hanno trovato, nutrito e tenuto nel loro giardino», scrive la cestista che posta un video del suo Muffin di nuovo a casa, felice, mentre gioca in giardino.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

