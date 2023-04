Trump: "Le accuse contro di me sono un insulto al nostro Paese"

Discorso dell'ex presidente da Mar-a-Lago: il mondo ride di noi

Mar-a-Lago, 5 apr. (askanews) - "Le accuse contro di me sono un insulto al nostro Paese. Il mondo sta già ridendo di noi per tante altre ragioni". Lo ha detto Donald Trump, intervenendo dalla sua proprietà a Mar-a-Lago in Florida, dopo l'udienza a Manhattan nella quale gli sono stati contestati 34 capi di imputazione.

L'ex presidente Usa ha quindi iniziato ad attaccare Biden e i democratici, dicendo di essere perseguitato dalla giustizia.