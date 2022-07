Totti e Ilary, i retroscena dell'amico di Francesco sulla separazione: «Lui un latin lover? Ma anche lei...»

La decisione di mettere la parola fine al matrimonio da sogno tra Francesco Totti e Ilary Blasi non sarebbe venuta dall’ex calciatore. «Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio», ha detto Francesco nel comunicato stampa uscito lo scorso 11 luglio. Come riporta il settimanale Nuovo, l'ex numero 10 avrebbe provato fino alla fine a salvare il matrimonio. «La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa Ilary», ha detto Alex Nuccetelli, storico amico di Totti, a Nuovo. E ha aggiunto: «Io ho visto Francesco rincorrere l’amore della moglie fin dall’inizio. Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento. Se poi una persona ti risponde sempre male, è sempre arrabbiata e nervosa, a un certo punto è normale che ti stanchi».

Secondo quanto rivela quindi l'amico dell’eterno capitano della Roma, è stata la conduttrice dell’Isola dei Famosi a optare per la separazione. E secondo i rumors la crisi tra i due sarebbe cominciata a novembre, anche se in realtà (secondo il gossip) le prime incrinature di un vaso che si stava rompendo erano visibili già nella primavera del 2021 quando Silvia, sorella di Ilary, lasciò improvvisamente il ruolo di responsabile della comunicazione del cognato nel momento della messa in onda su Sky della serie tv "Speravo de morì prima". E pare che invece questa decisione l'abbia presa l'ex Pupone stanco delle continue pressioni della famiglia Blasi nella sua vita. Infine Nuccetelli conclude gettando un po' di dubbio anche sulla fedeltà di Ilary: «Molti dipingono Francesco come un latin lover, ma in realtà anche dall’altra parte…». A Roma in molti sono convinti che la meno affranta perla fine delle nozze sia la signora Fiorella, mamma di Totti, che non sarebbe mai stata una grande fan della nuora.

