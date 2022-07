Totti e Ilary Blasi si separano, finisce la favola dopo 17 anni

Non tutte le favole hanno il lieto fine, ora lo sappiamo con certezza: dopo 17 anni di matrimonio, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Il falso allarme dei mesi scorsi ha aperto la strada a quella che ormai è notizia ufficiale: la love story Totti-Ilary è finita. È mistero sul comunicato congiunto che i due avrebbero dovuto rilasciare nella serata di ieri per dare la notizia. I comunicati infatti sono diventati due: separati e dai toni completamente diversi. "Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli – fa sapere Ilary Blasi – il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni". A distanza di dieci minuti arrivano le parole di Francesco Totti: "Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella loro crescita, sempre nel rispetto di mia moglie".