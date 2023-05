Tinder lascia la Russia entro 30 giugno per la guerra in Ucraina

Per le preoccupazioni sulla tutela dei diritti umani

Dallas, 3 mag. (askanews) - Match Group, la società proprietaria della popolare app di incontri Tinder, ha annunciato che lascerà la Russia entro il 30 giugno. A più di anno dall'invasione russa in Ucraina, nella sua relazione annuale, il gruppo ha dichiarato: "Siamo impegnati a proteggere i diritti umani. I nostri marchi stanno adottando misure per limitare l'accesso ai loro servizi in Russia e completeranno il loro ritiro dal mercato russo entro il 30 giugno 2023". A pesare sulla scelta anche la legge russa sempre più stringente per i servizi online anche nel settore degli appuntamenti.

Molti fornitori di servizi digitali, come Spotify e Netflix, si sono ritirati dal Paese poco dopo l'inizio dell'intervento armato di Mosca in Ucraina lo scorso anno.