Stati Uniti, lo spettacolare volo di migliaia di oche delle nevi incanta i social

Durante l'annuale migrazione dellenel Pacific Northwest, nella Skagit Valley nello stato di Washington, il fotografo Mukul Solman ha ripreso un momento emozionante: quello della partenza delle oche per il loro lungo viaggio.migliaia di esse arrivano e rimangono per tutto l' inverno . "Una delle cose più folli che alcuni di noi, che vivono nel Pacifico nordoccidentale, riescono a vedere ogni anno: le oche delle nevi migratorie che arrivano a migliaia e rimangono nella valle di Skagit per tutto l'inverno. Penso che questa volta sono riuscito a catturare un video che in qualche modo fa un buon lavoro nel trasmettere la sensazione che si prova quando ti volano sopra!"