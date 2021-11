New Milton, Inghilterra. Questa strada nel centro di una piccola cittadina è stata nominata come la più “festosa” del Regno Unito. Completamente addobbata, Byron Road è pronta a incantare cittadini, turisti e semplici curiosi per le festività di quest’anno. Splendido l’allestimento di luci e decorazioni ideato per il Natale: ha illuminato tutti i presenti durante la cerimonia di accensione.